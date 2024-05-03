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На одном из перекрестков улицы Толстого в Пскове изменится разметка

В Пскове на регулируемом перекрестке улицы Льва Толстого в районе поворота на улицу Речную обозначат две полосы движения транспорта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 7 мая на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову предложил меры безопасности в связи с наездом на пешехода. Из медицинского учреждения в полицию поступила информация о травмировании человека. 23 апреля в 17.50 у дома 51 по улице Льва Толстого (возле улицы Речная) неустановленный водитель допустил наезд на пешехода при переходе проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Машина с места ДТП скрылась, после была установлена.

В связи с данным происшествием ГИБДД просит установить бело-лунные секции светофора и устранить износ пешеходной разметки («зебры»). Кроме того, на заседании представитель псковской Госавтоинспекции напомнил о прошлогодних предложениях по ликвидации очага аварийности - предлагается обозначить две полосы движения на улице Льва Толстого при движении со стороны Вокзальной.

Комиссия поддержала предложения ГИБДД, их учтут при нанесении разметки.