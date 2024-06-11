Движение автомобилей ограничили на улице Розы Люксембург в Пскове

Нижний слой покрытия будут укладывать на улице Розы Люксембург в Пскове с 11 по 14 июня, движение автомобилей будет ограничено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работы пройдут по участкам:
Кроме того, в связи с проведением дорожных работ до 17:00 14 июня закрывается для движения автотранспорта участок дороги по проспекту Энтузиастов в районе здания №13 при движении от Гдовского переулка в сторону улицы Белинского.
Ремонт объектов ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Все работы и перекрытие дороги пройдут в дневное время. В остальной период времени проезжая часть будет открыта.