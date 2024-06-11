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Движение автомобилей ограничили на улице Розы Люксембург в Пскове

Нижний слой покрытия будут укладывать на улице Розы Люксембург в Пскове с 11 по 14 июня, движение автомобилей будет ограничено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы пройдут по участкам:

11 июня закроется участок от улицы Максима Горького до Ольгинской набережной;

12 июня – от улицы Народной до Киселева;

13 июня – от улицы Киселева до Петровской;

14 июня – от улицы Петровской до Максима Горького.

Кроме того, в связи с проведением дорожных работ до 17:00 14 июня закрывается для движения автотранспорта участок дороги по проспекту Энтузиастов в районе здания №13 при движении от Гдовского переулка в сторону улицы Белинского.

Ремонт объектов ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Все работы и перекрытие дороги пройдут в дневное время. В остальной период времени проезжая часть будет открыта.