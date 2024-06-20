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За год в Великих Луках поменяли более 300 светодиодных уличных светильников

За 2023 год в Великих Луках приобретено 424 и заменено 314 светодиодных светильников уличного освещения. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

Также в 2023 году произвели устройство наружного освещения детских площадок на улице Ботвина, 5 корпус 1 и проспекте Гагарина, 139.

Ранее сообщалось, что уличные светильники в Великих Луках меняют на светодиодные в целях экономии.

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По озеленению города были проведены следующие работы: