За год в Великих Луках поменяли более 300 светодиодных уличных светильников

За 2023 год в Великих Луках приобретено 424 и заменено 314 светодиодных светильников уличного освещения. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.
Также в 2023 году произвели устройство наружного освещения детских площадок на улице Ботвина, 5 корпус 1 и проспекте Гагарина, 139.
Ранее сообщалось, что уличные светильники в Великих Луках меняют на светодиодные в целях экономии.
По озеленению города были проведены следующие работы: