АвтоМир / Дороги

Дорога на улице Розы Люксембург в Пскове и все выезды с прилегающих дворов будут перекрыты 27 и 28 июня

Дорога на улице Розы Люксембург от улицы Максима Горького в сторону Красноармейской набережной в Пскове будет перекрыта 27 и 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: администрация Пскова

Перекрытие необходимо для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Все выезды будут перекрыты. Проезды во дворы будут осуществляться с улиц Красноармейской и Максима Горького.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков», - добавили в администрации.