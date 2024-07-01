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Светофор на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской переведут в круглосуточный режим

Светофор на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской переведут в круглосуточный режим. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 2 июля на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения.

Решение принято в связи с обращением отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову. 9 июня в 00.50 у дома 14 по Рижскому проспекту водитель Hyundai Solaris совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».

Как пояснила представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову на заседании комиссии 2 июля, предлагается изменить режим работы светофорного объекта. В ночное время у дома по Рижскому, 16 очень много пешеходов.

Принято решение перевести светофор в круглосуточный режим работы.

Напомним, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской действует выделенная фаза работы светофоров только для пешеходов.