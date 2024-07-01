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Дорожные работы продолжаются в районах Псковской области

Дорожные работы продолжаются в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: Telegram-канал комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Великолукском районе дорожники приводят к нормативу участок автомобильной дороги Успенское - Горки протяженностью 1,3 км. На объекте ведутся работы по фрезерованию изношенного дорожного полотна и устройство асфальта.

В Дновском муниципальном округе завершено устройство верхнего слоя асфальта на участке автомобильной дороги Дно – Белошкино - Выскодь (км 0+895 - км 6+450), ведется укрепление обочин.

В Красногородском муниципальном округе приступили к ремонту участка автомобильной дороги Красногородск - Залужье (км 0+000- км 1+350). Здесь выполнены подготовительные работы и ведется устройство выравнивающего слоя асфальта.

В Порховском муниципальном округе подрядная организация приступила к ремонту участка автомобильной дороги Туготино - Хилово (км 0+000 - км 2+467). Подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие и уже также приступил к устройству выравнивающего слоя асфальта.