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Движение транспорта по участку Красноармейской набережной в Пскове перекроют до осени

Временное прекращение движения автотранспорта на участке Красноармейской набережной в Пскове от Трудового переулка до улицы Юбилейной введут с 9:00 3 августа до 23:59 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Движение перекроют в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним.

В качестве объездов определены: переулок Олега Зобова, улица Мирная, улица Космическая, улица Полковая, улица Войсковая, Гарнизонный переулок, Трудовой переулок, Пролетарский переулок, Красноармейская набережная от Трудового переулка до улицы Войсковой (данный участок дороги имеет новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и является односторонним).

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее выбирать маршруты», - добавили в администрации Пскова.