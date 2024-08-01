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До конца августа в Пскове восстановят разметку велодорожки на улице Герцена

До конца августа в Пскове восстановят разметку велодорожки на улице Герцена. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная информация озвучена 6 августа на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Официально выполнение ранее принятого решения о восстановлении разметки состоится до конца 3 квартала, но фактически подрядчик обещал выполнить работы до конца августа.

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В работе находится исполнение и некоторых других ранее принятых решений, в том числе:

- установка дополнительных секций бело-лунного мерцания на перекрестке Рижский проспект – Юбилейная (в связи с наездом на пешехода)

-установка знаков ограничения стоянки на улице Плехановский посад - от улицы Кузнецкой до дома №25 на улице Плехановский посад по нечетной стороне будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор»;

- восстановление одностороннего движения на улице Школьной (срок выполнения – III квартал);

- устройство островка безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Яна Фабрициуса у перекрестка с улицей Металлистов.