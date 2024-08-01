Подпорная стена моста через ручей Колокольничий обрушилась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.
«На улице Гремячей произошло обрушение подпорной стены в составе моста через ручей Колокольничий», - рассказал автор снимков.
Напомним, в Пскове проходит ремонт улицы Гремячей. В 2024 году планировалось заменить асфальт на дороге и мосту через ручей Колокольничий, отремонтировать съезды и обочины.
Предусмотрена также замена водопропускной трубы, крышек люков, установка барьерного и пешеходного ограждений.