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Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для транспорта 1 сентября

1 сентября с 10:00 до 19:00 закроют движение транспорта по улице Некрасова в Пскове на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка. В качестве объездов определены Октябрьский проспект, улицы Свердлова, Гоголя и Советская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Остановка и стоянка транспортных средств на указанном участке улицы Некрасова по четной и нечетной сторонам с 22:00 31 августа до 19:00 1 сентября будет запрещена.

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок», - добавили в администрации.