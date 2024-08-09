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Вечером в Пскове запретят парковку на одной из улиц в центре

В субботу, 31 августа, с 22:00 начнет действовать запрет на парковку по обеим сторонам улицы Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка. Он продлится до 19:00 1 сентября.

Как ранее сообщала Псковская Ленте Новостей, 1 сентября в 10:00 будет перекрыто движение на этом же отрезке улицы Некрасова. Перекрытие продлится также до 19:00. Водителей просят использовать для объезда Октябрьский проспект, улицы Свердлова, Гоголя и Советскую.

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Также 1 сентября 10:00 до 10:20 будет приостановлено движение на круговом перекрестке на площади Героев-Десантников.

Администрация Пскова приносила горожанам извинения за возможные неудобства и просила учесть информацию при планировании поездок.