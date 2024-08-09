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На участках трассы Р-23 будут введены ограничения скорости 5 сентября

На участках федеральной автотрассы Р-23 в направлении на Санкт-Петербург будут введены ограничения скорости 5 сентября, сообщили в в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на 49-48 километрах будет введено ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург с 09:00 до 17:00, по причине очистки водоотводных лотков у разделительной полосы.

На 40+027 километре (мост через реку Ижора) также будет введено ограничение скорости движения в сторону Ленинградской области с 09:00 до 18:00, заливка бетона.