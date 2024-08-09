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Начался ремонт тротуара на улице Народной в Пскове

Начался ремонт тротуара вдоль дома №31/29 на улице Народной по просьбе жителей города Пскова. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В планах на следующую неделю приступить к ремонту тротуаров вдоль дома №6 на улице Красноармейской. А затем - к восстановлению проезда к Снетогорскому женскому монастырю.

Борис Елкин отметил, что срок исполнения контракта - до конца октября. Но подрядчик рассчитывает завершить работы раньше.