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Участок улицы Ипподромной в Пскове перекрыли из-за аварии до 30 сентября

Участок улицы Ипподромной в Пскове от улицы Герцена до Земельного переулка закрыт для движения до 30 сентября в связи с аварийной ситуацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Авария возникла при проведении капитального ремонта сетей хозяйственно-бытовой канализации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.