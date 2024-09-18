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Железнодорожный переезд в Великих Луках перекроют из-за капремонта

Новосокольническая дистанция пути информирует жителей и автотранспортные организации города Великие Луки и Великолукского района о частичном закрытии железнодорожного переезда на 307 км ПК 9 (район ПМК по улице Дальней). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Железнодорожный переезд будет закрыт для движения автотранспортных средств с 26 по 28 сентября с 9:00 до 19:00.

Данное ограничение связано с проведением капитального ремонта и заменой железнодорожного пути.