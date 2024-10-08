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Движение на улице Чудской и в Тракторном переулке в Пскове ограничат до конца октября

Движение по некоторым улицам города Пскова будет временно ограничено с 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

В связи с работами по строительству инженерных сетей водоснабжения введут временное прекращение движения автотранспорта по Тракторному переулку в районе дома №5 с 28 по 30 октября. В качестве объездов определены улицы Временная и Торфяная.

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В связи с проведением дорожных работ с 28 по 31 октября закроют движение транспорта по двум полосам движения по улице Чудской в районе зданий №8А и №5.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 29 октября закрывается для движения автотранспорта участок Хлебного проезда в районе дома №2 по Милевскому переулку.

«Приносим извинения за возможные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.