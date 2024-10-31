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Начался ремонт участков улицы Вокзальной в Пскове

Начался ремонт участков улицы Вокзальной в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Как и обещал, приводим в порядок отрезок от улицы Бастионной до дома №34А и проезд к онкодиспансеру. Вдоль него также сделаем тротуар», - поделился Борис Елкин.

Старое покрытие уже срезано. Новый асфальт будут укладывать по ночам, чтобы не нарушать автобусное сообщение. По плану работы будут проведены с 8 по 12 ноября. «Но, если позволит погода, укладка завершится за выходные дни», - отметил глава города.

Перекрывать улицу будут по полосам. Выезды на Вокзальную с Яна Фабрициуса и Бастионной будут закрыты.