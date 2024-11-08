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Проезд к онкодиспансеру в Пскове закроют для ремонта 14 ноября

В связи с проведением ремонтных работ в Пскове ограничат движение на некоторых улицах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

C 20:00 14 ноября до 6:00 15 ноября для укладки асфальтобетонной смеси будет закрыт проезд от дома №17 по улице Вокзальной до онкологического диспансера.

C 14 ноября по 25 декабря будет ограничено движение транспорта по одной полосе улицы Конной, в районе здания №18А по улице Киселёва.

C 18 ноября до 1 декабря будет перекрыта одна полоса движения по улице Крестки в районе пересечения с улицей Западной.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - призвали в администрации