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Фотофакт: Новые автобусные павильоны продолжают появляться в Пскове

В Пскове обновили автобусный павильон на остановке «Храм Жён Мироносиц» на улице Коммунальной у дома №14. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Спецтехсервис» Сергей Иванов, работы ведутся в рамках муниципального контракта по установке недостающих автопавильонов в городе Пскове.

«Новый павильон выглядит более эстетично по сравнению с металлическим, более удобен, его легче обслуживать», - отметил Сергей Иванов.

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Павильон с широкой крышей из монолитного поликарбоната установлен с вертикальными ветрозащитными панелями из калёного стекла 6 мм. Скамья – деревянный брус со специальной антисептической пропиткой.

Также установлен новый павильон на остановке на остановке «Площадь Победы» на улице Кузнецкая, дом №13 (напротив «Вечного огня»). Еще один будет смонтирован на улице Коммунальной у «Нивы».