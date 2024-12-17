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Демонтаж ограждения возле хлебокомбината обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове

Демонтаж ограждения возле Псковского хлебокомбината на улице Шоссейной обсудили на очередной комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ограждение было установлено для безопасности пешеходов, чтобы они не переходили дорогу в неположенном месте с целью попасть в магазин. Глава города Борис Елкин задался вопросом, была ли изначально целесообразность в установке ограждения. В ходе обсуждения одним из вариантов решения проблемы стала рекомендация руководству хлебокомбината установить бордюрный камень нормативного размера. Также предложили вариант переноса ограждения за счет организации на противоположную сторону дороги.

В итоге принято решение, что администрация города может рассмотреть возможность демонтажа ограждения при плановом ремонте улицы Шоссейной. Также организации предлагаются любые изменения за их счет.