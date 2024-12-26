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Мероприятия по подсыпке дорог до сельских населенных пунктов проводят в Дновском округе

Работы по подсыпке автодорог, ведущих к сельским населенным пунктам, ведутся в Дновском муниципальном округе, сегодня 9 января. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram-канал

Работы выполняются силами МУП «Дновские коммунальные услуги». Специалисты предприятия активно занимаются подсыпкой дорог, чтобы гарантировать доступность сельских территорий в любое время года.

Напомним, ранее на территории Псковской области прогнозировали мокрый снег и гололедицу.