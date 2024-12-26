АвтоМир / Дороги

Работники «СитиИнвестГрупп» расчищают Псков от снега

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают убирать снег с улиц Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Специалисты с помощью техники убирают снег с проезжей части и тротуаров.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: