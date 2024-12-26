АвтоМир / Дороги

«Обратный отсчет»: Об итогах работы дорожной отрасли региона в 2024 году, планах на новый год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 января. Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Гость студии — председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об итогах работы дорожной отрасли региона в 2024 году и планах на новый год.

Напомним, «Обратный отсчет» - это традиционный ежегодный проект «ПЛН FM», в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги ушедшего года.