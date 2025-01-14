АвтоМир / Дороги

МКУ Пскова заключило контракт на содержание городских светофоров на 15 миллионов рублей

МКУ Пскова «Специализированный заказчик» 20 января по результатам электронного аукциона заключило муниципальный контракт №1 с ООО «Комсервис» на содержание городских светофорных объектов, следует из документов в Единой информационной системе в сфере госзакупок.

Стоимость контракта составила 15 миллионов рублей.

Дата окончания исполнения контракта на выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) на территории муниципального образования «Город Псков» назначена на 29 января 2026 года.

Подрядная организация будет отвечать за эксплуатацию 97 светофорных объектов и трёх светофорных объектов типа Т.7.