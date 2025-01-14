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Движение транспорта закроют на участке улицы Байкова в Пскове до конца января

Движение транспорта на улице Байкова в районе дома №5 будет закрыто с 9:00 27 января до 17:00 31 января в связи с ремонтом инженерных сетей теплоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото: Яндекс. Карты / Telegram-канал «Псков. За рулем»

В качестве объезда определены улицы Рокоссовского, Западная и Коммунальная.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.