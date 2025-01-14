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Дорога раскололась напополам в Стругах Красных

Дорога «треснула» в Стругах Красных. Фотографии опубликованы в группе «Подслушано Струги Красные» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Струги Красные»

Местные жители пожаловались, что в квартале Холохино в Стругах Красных поток воды нарушил целостность дороги, что создает неудобство для местных жителей.

«Администрация округа знает об указанной проблеме. Размыв дороги происходит по причине полного замерзания водопропускной трубы. Запланирована замена трубы под дорогой с более широким диаметром. По мере закупки и доставки новой трубы будет произведена её замена, ориентировочно в течение месяца», - прокомментировали ситуацию в администрации округа.

Также в комментариях местная жительница подняла вопрос о том, когда отремонтируют дворовые территории.

«В настоящее время анализируется состояние всех дворовых территорий поселка на предмет проведения капитального ремонта. Окончательное решение о дворовой территории, подлежащей капитальному ремонту в 2025 году, будет принято в феврале текущего года», - ответили в администрации Стругокрасненского муниципального округа.