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Стоянку автомобилей ограничат на улице Максима Горького в Пскове

Стоянку автомобилей ограничат на улице Максима Горького в Пскове от перекрестка с улицей Коммунальной до перекрестка с Комсомольской площадью, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 29 января.

Фото: Яндекс. Карты

Данное предложение вынесли на рассмотрение по инициативе ООО «СитиИнвестГрупп».

На данный момент стоянка на участке дороги от перекрестка улицы Коммунальной и Максима Горького до Комсомольской площади разрешена, что мешает сотрудникам ООО «СитиИнвестГрупп» выполнять задачи по уборке мусора и снега.

Как решили на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, подрядчик должен будет составить график уборки, а знаки установят в соответствии с днями уборки улицы.