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Строительство моста на Северном обходе Пскова начнут вести в две смены

Строительство моста на Северном обходе Пскова начнут вести в две смены с 10 февраля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации сельского поселения «Завеличенская волость» Псковского района.

Фото: администрация сельского поселения «Завеличенская волость»

С 10 февраля подрядная организация по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-й пусковой комплекс) приступает к производству работ по сборке с последующей надвижкой металлоконструкций пролетного строения моста через реку Великую.

«Работы по сборке планируется производить на правом берегу реки Великой. Данный вид работ предусматривает технологические процессы в двухсменном режиме и обусловлен работой специализированной техники», - рассказали в администрации.

Планируемое окончание двухсменного режима работы - 9 июня 2026 года.