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На ремонт 800 метров дороги в Новоржевском округе могут выделить свыше 9 млн рублей

На выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Булохово - Заход Новоржевского муниципального округа могут выделить 9 373 737 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Основная цель работ состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участков дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Ремонт 0,8 километра дороги будут производить по государственной программе Псковской области «Развитие транспортной системы». Источником финансирования послужат областной и местный бюджеты.

Подрядчика определят 17 февраля. Ремонтные работы будут проводиться до 31 июля 2025 года.