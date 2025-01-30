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Техника ООО «СитиИнвестГрупп» чистит Псков от снега

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» чистят город Псков от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фотографии: ООО «СитиИнвестГрупп»

Специалисты с помощью техники и ручным способом убирают снег с проезжей части, мостов и тротуаров.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: