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Станислав Стармолотов стал участником стратегической сессии федерального дорожного агентства

Стратегическая сессия федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года» состоялась в минувшие выходные. Площадка собрала представителей дорожной отрасли из различных регионов страны. В мероприятии также принял участие председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Фото предоставлены пресс-службой Росавтодора

В ходе панельных дискуссий и круглых столов поднимались ключевые вопросы дорожной деятельности в создании комфортной и безопасной среды для жизни, развития инфраструктуры опорных населенных пунктов в рамках реализации дорожной части национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также вопросы совершенствования подходов к содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул важность определения стратегии развития дорожного хозяйства до 2030 года, но и на последующий плановый период. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за шесть лет было построено, реконструировано и отремонтировано более 160 тысяч километров дорог. Сегодня в приоритете — приведение существующих дорог в нормативное состояние, особенно на участках с высокой интенсивностью движения.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что ключевая миссия работников дорожно-транспортного комплекса — создание самой эффективной в мире транспортной системы. Первостепенная ценность для каждого специалиста дорожного хозяйства — это комфорт и безопасность пользователей автодорог, а приоритетное видение — доступный транспорт для каждого.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой акцентировал внимание на необходимость снижения смертности в ДТП к 2030 году в полтора раза, а к 2036 году — в два раза. В числе мер, способствующих достижению данного показателя, отмечены совершенствование технологий и материалов, используемых при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции федеральных трасс, а также доведение автодорог до четырех полос, разделение транспортных встречных потоков, установка средств регулирования дорожного движения.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил важность выполнения задач, поставленных президентом и правительством РФ, включая доведение доли дорог федерального значения до 85% и региональных трасс до 60% в нормативном состоянии.

«Для Псковской области участие в дорожном нацпроекте позволило провести большую работу по улучшению региональной дорожной сети и добиться хороших показателей – за время реализации "БКД" в регионе обновили порядка 1,1 тыс километров дорог и 20 мостовых сооружений, – отметил Станислав Стармолотов, - уже с этого года комплексная работа в регионе продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ориентированного на создание безопасной и качественной инфраструктуры. В планах привести в нормативное состояние более 81 км автомобильных дорог регионального и местного значения, а также 9 мостовых сооружений».