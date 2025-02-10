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В Пскове не будут устанавливать новую допсекцию светофора на перекрестке Октябрьского проспекта

В Пскове не будут устанавливать новую дополнительную секцию светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 21 февраля рабочая группа по безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пскова рассмотрела обращение депутата Псковской городской Думы Татьяны Пасман.

В связи с плотным потоком транспорта по улице Кузнецкой со стороны площади Победы затруднен поворот налево с улицы Кузнецкой налево на Октябрьский проспект в сторону улицы Гражданской. Не все успевают выполнить маневр за время работы разрешительного сигнала светофора. По мнению депутата, дополнительная секция светофора позволит безопасно совершать только поворот налево с улицы Кузнецкой на проспект.

Фото: Яндекс «Панорама»

Предложение назвали нецелесообразным при существующей дорожной обстановке.

Участники рабочей группы отметили, что на данном перекрестке необходимы и другие меры. Одна из проблем - отсутствующие заездные «карманы» на автобусных остановках. Ранее комиссией по безопасности было принято решение о переносе остановки ближе к кинотеатру «Победа». Работы запланированы при реконструкции улицы.