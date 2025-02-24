АвтоМир / Дороги

Несколько дорог в Пскове будут ремонтировать по новому нацпроекту

Псковские дороги с 2025 года будут ремонтировать в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», правопреемника «Безопасных качественных дорог». В Пскове в этот нацпроект включены три значимых объекта: улицы Максима Горького и Генерала Маргелова (контракты на их ремонт уже заключены) и улица Леона Поземского (в настоящее время определяется подрядчик), сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Кроме того, за счёт регионального дорожного фонда продолжится восстановление тротуаров на улице Госпитальной и начнётся ремонт улицы Некрасова. Завершится капитальный ремонт комплекса дорог в микрорайоне Шабаны и улицы Германа.

Планируется ремонт картами дворовых территорий. «Также обсчитываем ещё несколько улиц и ищем дополнительные источники финансирования», - рассказал Борис Елкин.