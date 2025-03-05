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Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта

Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по дорогам на территории Псковского района с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства, вводится с 17 марта по 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

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Данная мера связана со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.

Напомним, ограничения также введены в Локнянском и Опочецком округах.