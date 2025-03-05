АвтоМир / Дороги

В Пскове запретят парковку на улице Железнодорожной возле путей

В Пскове изменится схема организации дорожного движения на улице Железнодорожной на участке от здания № 4-б по Паровозному проезду до дома № 4 по Железнодорожной. Решение принято межведомственной рабочей группой по безопасности движения, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулём».

Будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия» со стороны железнодорожных путей.

Срок реализации: I квартал 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Пскове поезд зацепил припаркованную автомашину. По информации отдела ГАИ по городу Пскову, официально данное дорожно-транспортное происшествие не оформлялось.