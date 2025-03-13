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Сотрудники «СитиИнвестГрупп» ликвидируют в Пскове последствия циклона «Урс»

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» готовы к ликвидировать последствия надвигающегося на Псковскую область циклона «Урс», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «СитиИнвестГрупп»

«Нас ждёт снегопад, ливни и штормовой ветер. Температура будет держаться около нуля. Неблагоприятные погодные условия продлятся до конца дня. Но благодаря регулярной уборке дороги становятся безопаснее для движения», - сообщили в компании.

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Тем не менее, даже при хорошей уборке, дороги могут оставаться скользкими, поэтому всем автовладельцам важно соблюдать скоростной режим, добавили в «СитиИнвестГрупп».

«Это поможет избежать заносов и аварийных ситуаций. Также не забывайте соблюдать дистанцию между автомобилями. Это даст вам больше времени для реакции в случае непредвиденной ситуации на дороге. Помните, что безопасное вождение в зимний период зависит не только от качества очистки дорог, но и от осознанности и внимательности каждого водителя. Будьте осторожны и берегите себя и других участников дорожного движения!» - подчеркнули в компании.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: