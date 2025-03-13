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В Пскове выбирают подрядчика для проведения ремонта Красноармейской набережной

В Пскове выбирают подрядчика для проведения ремонта Красноармейской набережной на участке от улицы Максима Горького до Юбилейной. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена 24 млн 797 тысяч 820,50 рубля.

Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности в пределах установленных допустимых значений и технических класса и категорий дорог.

Протяженность участка – 240 метров. Подрядчик должен выполнить замену покрытия проезжей части, в том числе и съездами на площади 3968 квадратных метров. Заданием предусмотрены ремонт тротуара, срезка и планировка зеленой зоны, разборка и установка 527 погонных метров бортовых камней, ремонт посадочной площадки.

Необходимо провести регулировку высотного положения крышек 5 люков с подъемом на высоту до 10 см. Также техническим заданием запланированы нанесение разметки, демонтаж 35 метров металлического пешеходного ограждения и установка 231 метра новых пешеходных оцинкованных ограждений, установка дорожных знаков на металлической рамной Г- образной конструкции.

Дата окончания выполнения работ: 30 марта 2026 года.