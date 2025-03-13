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Срок ограничения движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове продлили до 10 апреля

Срок ограничения движения по одной полосе на улице Некрасова в районе дома №30 до дома №23-А, улице Ленина в районе здания №17 и улице Белинского в районе дома №2 в Пскове продлевается до 10 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Данная мера необходима в связи с производственной необходимостью.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.