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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» со Станиславом Стармолотовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Как дороги Псковской области «перезимовали»? Как на состоянии дорожного покрытия сказывались многочисленные «переходы через ноль»? Как глава профильного комитета оценивает работу подрядчиков в сезоне 2024 года? Были ли проблемы со срывом сроков работ? С чем связаны задержки — объективные или субъективные причины? Ведущий — Константин Калиниченко.