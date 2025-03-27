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Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 30 марта

Скорость движения транспорта ограничат из-за проведения работ на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 38-50 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления, с 09:00 до 17:00.

Будет проводиться механизированная очистка краевой у разделительной полосы очистка разделительной полосы вручную, а также механизированная очистка обочин.