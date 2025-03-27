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Фотофакт: Движение по полосе перекрыли на улице Труда в Пскове

Движение по полосе на улице Труда в Пскове перекрыли возле перекрестка с улицей Первомайской в сторону Запсковья, сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулём».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Напомним, что перекрыть движение для проведения ремонтных работ планируется с 11 по 14 апреля с 8:00 до 17:00.

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«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщали в администрации Пскова.