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Техника ООО «СитиИнвестГрупп» вышла на полив улиц города Пскова

Техника ООО «СитиИнвестГрупп» вышла на полив улиц города Пскова 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото и видео: ООО «СитиИнвестГрупп»

В субботу в Пскове температура воздуха достигает +27 градусов. В жаркий день техника производит поливку улиц с целью охлаждения дорожного покрытия.

Также дорожные рабочие продолжают очистку проезжей части и тротуаров.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: