АвтоМир / Дороги

В деревнях Новоржевского округа началось грейдирование дорог

В Выборском территориальном отделе идёт грейдирование дорог, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

По словам главы, работы выполняет индивидуальный предприниматель Н. В. Соколов, с которым заключен контракт на содержание дорог в данном районе на первое полугодие 2025 года.

«Работы осуществляются согласно заявкам заказчика», - рассказала Любовь Трифонова.

Заявки по проблемным участкам принимаются отделом по дорожной деятельности по телефону: 8 (811) 432 2074.