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Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 апреля

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 48-53 километрах развязки ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка обочин.

На участке 45-47 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00. На участке будут проводить содержание локальных очистных сооружений.