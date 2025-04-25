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Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 12 мая

На нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 158-179 километрах, ограничение скорости движения в оба направления будет действовать с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка осевой полосы с вывозом смёта.

На участках 38-39, 42, 42-43, 48, 53-54 километров всех транспортных развязок ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка обочин;

На участке 32 километра транспортной развязки будет действовать ограничение скорости движения направление на Псков, правая полоса будет закрыта, на второй и третей - ограничение скорости до 50 км/ч, с 9:00 до 17:00. Будет проводиться ремонт барьерных ограждений с установкой схемы организации дорожного движения.