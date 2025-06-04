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На освещение девяти объектов в Псковской области выделят 64 млн рублей

Освещение пешеходных переходов и автобусных остановок обсудили на межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«С учётом анализа аварийности управления на постоянной основе реализуется адресная программа по обустройству и освещению пешеходных переходов на автобусных остановках. Программа находится на стадии комплексного формирования, является долгосрочной и включает в себя работы по освещению локальных участков протяжённостью 150−300 метров. В настоящее время продолжается реализация девяти объектов на общую сумму 64 миллиона», - сообщил начальник отдела Псковского филиала ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад"» Симеон Гуцу.

Он добавил, что в настоящее время управление направило предложение в адрес Федерального Дорожного Агентства по комплексному обустройству автомобильной дороги Р-56 и А-122 для включения в пятилетний плат дорожной деятельности.