АвтоМир / Дороги

Тротуары и наружное освещение оборудуют в Печорах

Работы по устройству тротуаров и наружного освещения ведутся в Печорах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Вдоль дороги будет построено 4 648 метров новых тротуаров с обеих сторон, шириной от 1,2 до 2,16 метра, и установлено 268 светильников.

На эти цели выделено 183 миллиона рублей. Капитальный ремонт выполняет подрядная организация ООО «Европейская столица». Завершение работ запланировано на 1 августа 2026 года.