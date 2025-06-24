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Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в российском законодательстве понятие лесных дорог, а также утверждающий правила их создания и содержания. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, лесные дороги будут подразделяться на лесохозяйственные и лесотранспортные. Лесохозяйственные дороги будут использоваться для движения транспорта в целях осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству, а лесотранспортные - для вывоза из леса древесины, в том числе и проезда к участкам, где она заготавливается.

Законом также вводится обязанность соблюдать экологические требования при строительстве дорог на лесных территориях.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.