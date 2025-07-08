Движение транспорта по нескольким дорогам в Опочецком округе закроют 10 и 12 июля

Федерация автоспорта Псковской области сообщает о временном прекращении движения транспортных средств по нескольким автомобильным дорогам общего пользования в связи с проведением тренировочных сборов. Мероприятия организованы в рамках подготовки к 8 этапу Кубка России и 3 этапу Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» — ралли «900 Озер – 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого муниципального округа.
Изображение: администрация Опочецкого муниципального округа.
Ограничения будут действовать на следующих участках:
- а/д «Бежаницы – Кудеверь – Болгатово» от дер. Духново до д. Курочкино Опочецкого муниципального округа — 10 июля с 10:00 до 18:00;
- а/д «Норкино – Глубокое» от дер. Норкино до дер. Деревеньки Опочецкого муниципального округа — 12 июля с 09:30 до 12:00, с 13:15 до 15:40 и с 15:50 до 18:10;
- а/д «Кудка – Норкино – Камено» от дер. Кудка до дер. Норкино Опочецкого муниципального округа — 12 июля с 09:30 до 12:30, с 13:15 до 15:40 и с 15:50 до 18:10;
- а/д «Опочка – Лобово - Мякишево» от дер. Есенники до дер. Елдино Опочецкого муниципального округа — 12 июля с 14:00 до 16:20 и с 16:30 до 18:50;
- а/д «Рясино - Лежовка» Опочецкого муниципального округа — 12 июля с 10:00 до 12:30.