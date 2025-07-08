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Одностороннее движение введут на улице Некрасова в Пскове до 15 сентября

Одностороннее движение вводится по улице Некрасова в Пскове до 15 сентября. Ограничение будет введено с 10 июля в связи с проведением дорожных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Одностороннее движение автотранспорта вводится по улице Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков!» - сказали в администрации